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Амбик Виктория Александрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Амбик
Имя
Виктория
Отчество
Александрова
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129448. амбикъ, викторія александрова. К. Гроецк. у., гм. Рыкалы, д. Лисевъ, 47 л.; — М. С. 4 уч. г. Варшавы 28 Авг. 909, 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Сент. 909.

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