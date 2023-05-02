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Хвостов Егор Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хвостов
Имя
Егор
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
11 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
13110. Хвостов Егор Михайлович, 30 л., Сев.-Двинск. г., Рослятинск. р., д. Крутец. Н. С. 34 уч. Сев.-Двинск. г. Ст. 187, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11 февр. 926.

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