Коханович Игнатий Юрьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коханович
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Юрьевич
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25324. КОХАНОВИЧ, ИГНАТИЙ ЮРЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Лидск. у. и в., д. Воронки; — Н. С. Грузинск. уч. г. Москвы. Ранение, лиш. св. 3 г. Исп. 16 авг. 920.
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