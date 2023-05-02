Беккер Меер Мошков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беккер
- Имя
- Меер
- Отчество
- Мошков
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45188. БЕККЕРЪ, МЕЕРЪ МОШКОВЪ. Мщ. м. Пикова, Винницк. у., 43 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 4 п. 134, 135, 150 и 285 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 31 Марта 905.
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