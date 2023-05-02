Бобиков Кирилл Агафонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобиков
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Агафонов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130093. БОБИКОВЪ, кИРИЛЛЪ АГАФОНОВЪ (онъ же Бубоковъ). Ряд. изъ м. Мензелинск. у. и в., д. Кодрякова, 27 л.; — Екатеринбургск. О. С. 25 Авг. 909, 149, 152, 977, 1101 и 1651 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Окт. 909. | 903 20130 170 М.
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