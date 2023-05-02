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Бобиков Кирилл Агафонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобиков
Имя
Кирилл
Отчество
Агафонов
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
130093. БОБИКОВЪ, кИРИЛЛЪ АГАФОНОВЪ (онъ же Бубоковъ). Ряд. изъ м. Мензелинск. у. и в., д. Кодрякова, 27 л.; — Екатеринбургск. О. С. 25 Авг. 909, 149, 152, 977, 1101 и 1651 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Окт. 909. | 903 20130 170 М.

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