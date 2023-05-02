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Герасимов-Никифоров Михаил Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов-Никифоров
Имя
Михаил
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
19 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
1828. ГЕРАСИМОВ-НИКИФОРОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ, 23 л., б. Ямбургск. у., Княжевск. в., д. Корляны. Н. С. 11 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 19/ѴІ—24.

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