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Габриель Константин Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Габриель
Имя
Константин
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
22 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
1665. ГАБРИЕЛЬ КОНСТАНТИН ОСИПОВИЧ, 13 л. Рд. в Курляндск. г., Иллукстк. у., Озарск. в. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 85, 180 п. «ж», лиш. св. 3½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22/ІѴ—24.

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