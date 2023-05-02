Габриель Константин Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Габриель
- Имя
- Константин
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1665. ГАБРИЕЛЬ КОНСТАНТИН ОСИПОВИЧ, 13 л. Рд. в Курляндск. г., Иллукстк. у., Озарск. в. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 85, 180 п. «ж», лиш. св. 3½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22/ІѴ—24.
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