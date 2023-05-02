Машковцев Михаил Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Машковцев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26495. МАШКОВЦЕВ, МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 21 г. Гр. Вятск. у., Якимоважинск. в., д. Кузьмы; — П. С. при бат-не по охр. Вятско-Слободск. ж. д. Самов. отлучка, лиш. св. 6 м., по амн. от нак. освоб.
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