Соболевский Исаак Абрамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соболевский
- Имя
- Исаак
- Отчество
- Абрамович
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28975. СОБОЛЕВСКИЙ, ИСААК АБРАМОВИЧ, 25 л. Гр. Горецк. у., Лепельск. в., с. Туртяева; — Н. С. 1 зап. кав. п-ка Западн. окр. Подлог, лиш. пр. 3 г. Исп. 23 июля 920.
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