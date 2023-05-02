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Шепелевский Николай Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шепелевский
Имя
Николай
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
09 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
12794. ШЕПЕЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ КОН СТАНТИНОВИЧ, 25 л., Иркутск. г., Тулунск. у. Иркутск. Губсуд. Ст. 197, лиш. св. 11 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 9/І—26.

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