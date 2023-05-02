Земит Минна-Дора Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Земит
- Имя
- Минна-Дора
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33771. ЗЕМИТЪ, МИННА-ДОРА АНДРЕЕВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Гробин. у., Дурбенск. в., 44 л.; — Либавск. О. С., 2 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 9 Янв. 908. | 904 58777 1655 У. | 97 86521 1655 У. | 96 41380 169 М. | 95 56515 169 М. | 94 73372 172 М. | 94 2473 169 М.
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