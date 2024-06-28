Голубев Василий Спиридонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голубев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Спиридонов
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46143. ГОЛУБЕВЪ, ВАСИЛІЙ СПИРИДОновъ (онъ же Пѣтушковъ). К. Старицк. у., Емельяновск. в., д. Заборья, 26 л.; — Москов. С. П. (во 2 р.), 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 4 Мая 905. | 901 80900 170 М.
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