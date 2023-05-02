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Федоров Яков Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Яков
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
14 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12947. Федоров (он же Шиш) Яков Федорович, 27 л., Порховск. у., Вышегородск. в., д. Митрово. Псковск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14 февр. 926.

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