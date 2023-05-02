Гутник Матвей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гутник
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3658. ГУТНИК МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ, 43 л., Черниговск. г., Остерск. у., Моровск. в., с. Выползо. Амурск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 2 г. Исп. 4 сент. 923.
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