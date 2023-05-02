Ерофеев Андрей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ерофеев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14916. ЕРОФЕЕВ, АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л. Гр. Васильсурск. у., Тубанаевск. в., с. Новый Усад; — П. С. 3 зап. пул. б-на. Мошеннич., лиш. св. 6 м., с зач. 3 м. и 10 д. пр. з. Исп. 3 нояб. 920.
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