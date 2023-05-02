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Цветков Иван Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цветков
Имя
Иван
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
02 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 381
Источник
Скан
Оригинальная запись
13053. ЦВЕТКОВ ИВАН ИЛЬИЧ, 27 л., Новоторжск. у., Сукромлинск. в., д. Олфимова. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 2/І—24.

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