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Гриценко Даниил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гриценко
Имя
Даниил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
1895. Гриценко Даниил Андреевич, 21 г., Минусинск. окр. и р., с. Городонского. Сибирск. Крайсуд. Ст. 169, лиш. св. 9 л., П. в. з. с. 1/Х—26.

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