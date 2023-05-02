Коденко Никита Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коденко
- Имя
- Никита
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4811. КОДЕНКО НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ, 33 л., Валуйск. у., Ливенск. в., с. Николаевки. Д. С. 4 уч. Валуйск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 9/1—24.
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