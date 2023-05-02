Франчук Михаил Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Франчук
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140635. ФРАНЧУКЪ, МИХАИЛЪ СТЕПАНОВЪ. К. Ново-Ушицк. у., Лысецк. в., м. Сокольцы, 27 л., рд. т. же у., Косиковецк. в., въ д. Бурсуковкѣ; — М. С. 1 уч. г. Кишинева 20 Нояб. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 6 Нояб. 909.
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