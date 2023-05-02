Бароновский Яков Исаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бароновский
- Имя
- Яков
- Отчество
- Исаевич
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 498. БАРОНОВСКИЙ, ЯКОВ ИСАЕВИЧ. 30 л. Гр. обл. Немцев Поволжья. с. Приволжья; - Ревтриб. обл. Немцев Поволжья. Оскорблен. и угрозы должн. лиц., лиш. св. 2 г. Исп. 9 мая 919.
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