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Бароновский Яков Исаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бароновский
Имя
Яков
Отчество
Исаевич
Дата исполнения приговора
09 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
498. БАРОНОВСКИЙ, ЯКОВ ИСАЕВИЧ. 30 л. Гр. обл. Немцев Поволжья. с. Приволжья; - Ревтриб. обл. Немцев Поволжья. Оскорблен. и угрозы должн. лиц., лиш. св. 2 г. Исп. 9 мая 919.

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