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Федотов Алексей Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федотов
Имя
Алексей
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
29 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 336
Источник
Скан
Оригинальная запись
99511. ФЕДОТОВЪ, АЛЕКСѢЙ ФЕДОРОВЪ (онъ же Голубевъ и Дубовъ), 20 л. К. Спасск. у., Гусихинск. в., д. Поповки, рд. въ г. Казани; — Казанск. О. С., 30 Марта 911, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Апр. 911. | 910 82628 172 М. (покуш.). | 905 84128 172 М. (покуш.). | 905 9128 169 М. | 904 46258 169 М.

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