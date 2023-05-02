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Писарев-Шенцов Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Писарев-Шенцов
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
10256. Писарев-Шенцов Федор Иванович, 24 л., Брянск. г., Бежицк. у., Песоченск. в., д. Бережки. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 24 июня 926.

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