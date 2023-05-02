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Минакова Степанида Феоктистовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Минакова
Имя
Степанида
Отчество
Феоктистовна
Дата исполнения приговора
09 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
26657. МИНАКОВА, СТЕПАНИДА ФЕОКТИСТОВНА, 27 л. Гр. Новосильск. у., Покровск. в., д. Протухловой; — Н. С. Сущевско-Мариинск. р. 2 отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 9 февр. 920.

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