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Скворцов Константин Лазаревич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скворцов
Имя
Константин
Отчество
Лазаревич
Дата исполнения приговора
03 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
28801. СКВОРЦОВ, КОНСТАНТИН ЛАЗАРЕВИЧ, 59 л. Гр. г. Углича; — Н. С. 2 р. 6 отд. г. Петрограда. Грабеж, лиш. св. 3 г. Исп. 3 янв. 920.

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