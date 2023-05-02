Коваленко Макар Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коваленко
- Имя
- Макар
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34723. КОВАЛЕНКО, МАКАРЪ (МАРКЪ) Ивановъ. К. Мглинск. у., Старосельск. в., д. Ивашковки, 18 л.; — Стародуб. О. С., 133, 4 п. 134, 135, 139 и 2 ч. 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 3482 и приг. сего С., отъ 27 Мая 905 г. и 26 Нояб. 906 г., каторж. раб. 8 л. и 1½ м. Исп. 24 Іюля 907, счит. ср. съ 26 Нояб. 906.
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