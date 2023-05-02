Харитонова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонова Надежда Ивановна

Харитонова Надежда Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харитонова
Имя
Надежда
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
7800. ХАРИТОНОВА, НАДЕЖДА ИВАНОВНА, 44 л., Гр. Тутаевск. у., Артемьевск, в., д. Лыкишино,; Н. С. 3 р-на Тутаевск. у., Кража, прин. раб. 2 г. условно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.