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Прусов Мефодий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прусов
Имя
Мефодий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
8016. ПРУСОВ МЕФОДИЙ ЕГОРОВИЧ, 27 л., Мценск. у., Тельчинск. в., д Дубны. Н. С. 1 уч. Мценск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 мая 923.

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