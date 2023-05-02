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Герасимов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1418. Герасимов Петр Иванович, 28 л., Вытегорск. у., Чернослободск. в., д. Сойды. Ленинградск. Г. С. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 30/ѴІ—26.

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