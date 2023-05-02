Кондаков Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кондаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15961. КОНДАКОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 60 л. Гр. Серпуховск. у., Хотумск. в., д. Кубанцево; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр., на ½ Исп. 12 дек. 920.
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