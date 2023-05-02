Александров Василий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44770. АЛЕКСАНДРОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕксандровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоторжск. у., Прямухинск. в., д. Антипковой, 25 л.; — Москов. О. С. (въ 5 р.), 114, 2 п. 134, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Апр. 905. | 900 85184 1655 У. | 98 20591 170 М. | 99 64061 1655 У. | 94 63024 172 М.
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