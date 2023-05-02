Хуберман Берек-Мендель Шмулев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хуберман
- Имя
- Берек-Мендель
- Отчество
- Шмулев
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 502
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155503. ХУБЕРМАНЪ, БЕРЕКЪ-МЕНдель Шмулевъ, Мщ. г. Ловича, 20 л.; — Петроков. О. С. 23 Сент. 909, 134, 135, 140 и 1647 У., тюр. 8 м. . Исп. 6 Нояб. 909. | 23 Янв. 908 г. М. С. 2 уч. г. Лодзи, 5 п. 170 М. — тюр. 4 м. | 905 2141 1 169 М.
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