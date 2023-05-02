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Мелер Хаши Янкелевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мелер
Имя
Хаши
Отчество
Янкелевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
26539. МЕЛЕР, ХАШИ ЯНКЕЛЕВИЧ, 19 л. Гр. Поневежск. у., м. Кракуново; — Р. В. Т. Западн. ж. д. Дезерт., лиш. св. 3 г. условно.

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