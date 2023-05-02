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Гриштейн Зусь Лейбов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гриштейн
Имя
Зусь
Отчество
Лейбов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46299. ГРИШТЕЙНЪ, ЗУСЬ ЛЕЙБОВЪ. К. Кіев. у., в. и м. Дымера, 17 л., рд. въ г. Кіевѣ; — М. С. 4 уч. г. Кіева, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 2 Іюня, счит. ср. съ 17 Мая 905.

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