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Жуков Семен Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жуков
Имя
Семен
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
15018. ЖУКОВ, СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 34 л. Гр. Вязниковск. у., Нагуевск. в., д. Луконовой; — Р. Т. г. Пензы. Хулиган., лиш. св. 5 л., с зач. 9 м. и 15 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 5 марта 920.

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