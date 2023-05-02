Жуков Семен Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15018. ЖУКОВ, СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 34 л. Гр. Вязниковск. у., Нагуевск. в., д. Луконовой; — Р. Т. г. Пензы. Хулиган., лиш. св. 5 л., с зач. 9 м. и 15 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 5 марта 920.
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