Туровцев Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туровцев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12192. ТУРОВЦЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Козловск. у., Град-Стрелецк. в., с. Донской- Слободы. Тамбовск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 10 Л. И пор. пр. 4 Г. П. В. З. С. 23/ѴІІ—24.
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