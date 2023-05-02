Латов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатов Александр Петрович

Латов Александр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Латов
Имя
Александр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7921. ЛАТОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 34 л., Сенгилеевск. у., Смышляевск. в. и с. Н. С. Сенгилеевск. у. Ст. 140, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.