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Клыков Александр Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клыков
Имя
Александр
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6027. КЛЫКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 28 л., Ливенск. у., Становск. в., с. Теляжье, Орловск. Губсуд, Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л., Исп. 30 ноября 923.

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