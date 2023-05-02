Балихин Егор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балихин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45086. БАЛИХИНЪ, ЕГОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Москов. у., Дурыкинск. в., д. Шелипановой, 21 г.; — М. С. Донск. уч. г. Москвы, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Іюня 905.
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