Гунин Алексей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гунин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102120. ГУНИНЪ, АЛЕКСѢЙ ЕФИМОВЪ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Чернск. у., Волчье-Дубровск. в., с. Яковлевскаго; — Москов. О. С., 16 Мая 911, 114, 152¹, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 8 м., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 18 Іюня, счит. ср. съ 16 Мая 911. | 907 11760 2 ч. 1655 У. | 902 62799 1647 У. | 905 45350 1 ч. 1655 У. | 902 95642 172 М. (покуш.).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.