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Грушин Архип Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грушин
Имя
Архип
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3506. ГРУШИН АРХИП НИКОЛАЕВИЧ, 35 л., Шацк. у., Ольховск. в., с. Поляны. Курск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 5 л. и пор. пр.3 г. Исп. 19 ноября 923.

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