Гусаков Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусаков Григорий Сергеевич

Гусаков Григорий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусаков
Имя
Григорий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3617. ГУСАКОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 36 л., Кавказск. отд., станицы Тихорецкой. Н. С. 3 уч. Кавказск, отд. Ст. 140а, лиш. св. 5 л. Исп. 16 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close