Воронцов Петр Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронцов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22691. ВОРОНЦОВ, ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 32 л. Гр. Волоколамск. у., Серенинск. в., с. Вьютина; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 3 авг. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.