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Воронцов Петр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронцов
Имя
Петр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
03 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
22691. ВОРОНЦОВ, ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 32 л. Гр. Волоколамск. у., Серенинск. в., с. Вьютина; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 3 авг. 920.

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