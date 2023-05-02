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Шилов Михаил Акимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шилов
Имя
Михаил
Отчество
Акимов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 467
Источник
Скан
Оригинальная запись
141642. ШИЛОВЪ, МИХАИЛЪ АКИМОВЪ. К. Оханск. у., Шерьинск. в., д. Козловъ, 27 л.; — Пермск. О. С. 11 Сент. 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 9 м. Исп. 14 Окт. 909. | 903 53306 170¹ М.

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