Баймухамедов Искак
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баймухамедов
- Имя
- Искак
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1507. БАЙМУХАМЕДОВ ИСКАК, 45 л., Федоровск. у., Карабалыкск. в., аула № 2. Кустанайск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 12 февр. 924.
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