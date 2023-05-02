Муромцева-Пред Лидия Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муромцева-Пред
- Имя
- Лидия
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7972. Муромцева-Пред Лидия Васильевна, 28 л., г. Иркутска. Н. С. 2 уч. г. Смоленска. Ст. ст. 16, 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1½ г. П. в. з. с. 20/ѴІІ—26.
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