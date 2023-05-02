Дроздов Вячеслав Евстигнеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроздов
- Имя
- Вячеслав
- Отчество
- Евстигнеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4096. ДРОЗДОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВСТИГНЕЕВИЧ, 18 л., Сергачск. у., Курмышск. у. и с. Н. С. 4 уч. Сергачск. у. Ст. 178, лиш. св. 1½ г. Исп. 23 сент. 923.
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