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Дроздов Вячеслав Евстигнеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дроздов
Имя
Вячеслав
Отчество
Евстигнеевич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4096. ДРОЗДОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВСТИГНЕЕВИЧ, 18 л., Сергачск. у., Курмышск. у. и с. Н. С. 4 уч. Сергачск. у. Ст. 178, лиш. св. 1½ г. Исп. 23 сент. 923.

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