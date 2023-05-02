Попов Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67993. Поповъ, Иванъ Николаевъ. Каз. ст. Консуйской, Копальск. у., 40 л.; —М. С. 2 уч. Копальск. у., 1 п. 13, 14, 170¹ и 172 М., тюр. 8 м. Исп. 24 Іюня 907.
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