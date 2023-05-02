Чубуков Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чубуков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12336. ЧУБУКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 29 л., Переславль-Залесск. у., Рязануевск. ви с. Н. С. 3 уч. Переславль-Залесск. у. Ст. 1 ч. 183, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 6/ІІІ—26.
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