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Жуков Матвей Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жуков
Имя
Матвей
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
28 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4687. ЖУКОВ МАТВЕЙ МАКСИМОВИЧ, 29 л., Чернск. у., Н.-Вяземск. в. и с. Н. С. 2 уч. Чернск. у. Ст. 204 ч. 2, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 марта 923.

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