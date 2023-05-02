Овдей Савва Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овдей
- Имя
- Савва
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136941. ОВДѢЙ, САВВА ИВАНОВЪ. Каз. х. Гольни, Козельск. в. и у., 47 л., рд. въ с. Браннинѣ, Бобровицк. в., т. же у.; — Чернигов. О. С., 931* У., арест. отд. 2 г. Исп. 21 Авг. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.