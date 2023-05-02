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Овдей Савва Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овдей
Имя
Савва
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
21 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
136941. ОВДѢЙ, САВВА ИВАНОВЪ. Каз. х. Гольни, Козельск. в. и у., 47 л., рд. въ с. Браннинѣ, Бобровицк. в., т. же у.; — Чернигов. О. С., 931* У., арест. отд. 2 г. Исп. 21 Авг. 909.

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